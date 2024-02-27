Девочка созрела: кто и для кого лепит из дочки умершей Началовой «леди-вамп»?

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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От прежней скромницы не осталось и следа. Что пришлось пережить единственной дочери певицы Юлии Началовой и что с ней стало?

В марте 2019 года ушла из жизни талантливая певица Юлия Началова. Яркую исполнительницу зрители называли «девочкой с ангельским голосом», а ее песня «Герой не моего романа» буквально рвала душу всем слушателям от мала до велика.

До последнего своего вздоха певица хранила любовь поклонников: никто и представить не мог, что жизнь всеобщей любимицы оборвется так внезапно. у нее была многомиллионная армия поклонников и никто даже представить себе не мог, что жизнь певицы оборвется в 38 лет.

Ее уход стал для коллег и зрителей настоящим шоком, но больше всех, конечно, переживали родные Юлии Началовой: ее родители и дочь Вера, которой на момент смерти мамы едва исполнилось 12 лет. Уже позже выяснится, что жизнь Началовой была наполнена бедами, тяготами и проблемами, но на сцену певица всегда выходила с широкой улыбкой.

Как сейчас живет единственная дочь Началовой, Вера и почему девочка решила пойти по стопам матери?

Герои не ее романа

Развитием таланта дочери с самых ранних лет занимался отец Юлии Началовой, Виктор Васильевич, композитор и аранжировщик. Это он научил дочь любить музыку, сам поставил ей голос и позже выступал в качестве ее продюсера. Именно с его легкой руки Началова сначала победила в программе «Утренняя звезда», а затем взлетела по карьерной лестнице.



Юлия Началова смогла при поддержке самых близких людей сделать блестящую карьеру. Она вела детские, а потом и взрослые телепрограммы, участвовала в конкурсах и фестивалях, познакомилась с Ириной Понаровской, вместе с которой даже ездила в тур по России. Юлия Началова завоевала множество наград и стала одной из самых узнаваемых на отечественной эстраде. Она добилась очень многого в карьере, а вот в личной жизни похвастаться певице было нечем.

Все беды в личной жизни Началовой проявились, стоило лишь ей влюбиться в Дмитрия Ланского. На тот момент обаятельный и перспективный солист группы «Премьер-министр» буквально заворожил красавицу-певицу. Юлия грезила совместным будущим, которое не сулило ей ничего хорошего. Ланской оказался абьюзером и тираном: первый муж поднимал на партнершу руку, унижал ее, втаптывал в грязь, заставил худеть и едва не довел до анорексии.

Спасать дочь пришлось родителям: годы потребовались Началовой, чтобы вернуться к привычному образу жизни. После расставания с Ланским артистка не хотела жить, не вставала с кровати и жаловалась на постоянные измены.

Не вполне «героем ее романа» оказался и второй избранник, футболист Евгений Алдонин. Сказка, казавшаяся счастьем, быстро превратилась в пыль, хотя изначально и Евгений, и Юлия подавали большие надежды. Именно в браке с футболистом певица исполнила свою давнюю мечту — стала мамой. На свет прекрасная Вера появилась в столичном роддоме, а счастливый отец встречал дочь с огромным букетом цветов.

Семейная жизнь Началовой и Алдонина дала трещину уже спустя год после рождения ребенка. Спортсмен, находившийся на пике карьеры, постоянно пропадал на сборах, заставляя молодую жену нервничать. Дочь Алдонин практически не видел, девочка росла под присмотром мамы, бабушек и дедушек.

О том периоде Началова говорила со слезами на глазах.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала она в эфире федерального канала.

Расстались Алдонин и Началова полюбовно. Более того, именно спортсмен, уже будучи женатым во второй раз, первым приехал на помощь Юлии, когда та оказалась в больнице. Он же дежурил рядом с палатой певицы, ожидая от врачей добрых новостей.

Уже после развода с Алдониным Началова предприняла еще две попытки построить гармоничные отношения, но главному желанию артистки сбыться было не суждено. Из жизни Юлия ушла, оставив о себе добрую память.

«Мама всегда хотела быть счастливой и сыночка»

На тот момент 14-летняя Вера Алдонина стала главной наследницей всего имущества певицы. Артистка всегда говорила о дочери с придыханием, называя Верочку своей главной радостью в жизни. О том, что мамы больше нет, девочка узнала последней. В тот период, когда звезда боролась с болезнью, ребенок находился за рубежом вместе с одноклассниками. Учителя скрывали от Веры суровую правду, о трагедии ей рассказал отец уже по приезде в Москву.

«В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом я привезла ей большой букет цветов. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего. Если бы мне сказали, что такое может случиться, я бы вряд ли поверила. Когда были похороны, мне было очень больно. Но я не плакала, старалась держаться», — рассказала Вера в интервью для шоу на федеральном канале.

Все пережитое стало для девочки огромной трагедией. И по сей день Вера, приезжая к маме на могилу, привозит ей подарки и сладости.

По признаниям самой девочки, до последнего момента ее звездная мама мечтала об успехе, богатстве и счастливой, полноценной семье. Но сильнее всего на свете Юлия хотела для Верочки только одного — чтобы ее жизнь сложилась успешно.

«У мамы была карта желаний, в которой она все писала в настоящем времени. То есть она там писала, что имеет большой дом, хорошую машину и так далее. Она хотела, чтобы было больше концертов, программ, чтобы был мужчина любящий, сыночка хотела», — поделилась Вера.

Не просто Вера

Ровно в тот момент Алдонина и решила пойти по стопам мамы. Занимавшаяся пением еще с младших классов Вера начала развивать в себе артистический талант. Девочка выбрала для себя карьеру певицы, а продюсером, как и в случае с Юлей, для нее стал дедушка.

Уже первое выступление Алдониной произвело фурор в прессе. Слушатели массово отмечали — Вера как две капли воды похожа на звездную маму. Голос, манера, подача — все это поклонникам Началовой напоминало саму Юлю. С тех пор дочь певицы стала не просто Верой, а Верой Алдониной, восходящей звездой и подающей надежды артисткой.

Каждый новый конкурс Алдонина брала практически нахрапом, выигрывала и шла дальше. Очень быстро целеустремленность и талант привели Веру на большую сцену. Уже в пятнадцать лет школьница пела на миллионную аудиторию, снималась в проектах и стала обладательницей громких премий. Главной фишкой Веры стала песня мамы «Герой не моего романа», которую Началова пела даже на мировой сцене.

Оглушительным триумфом для Веры стало появление в эфире песенного шоу в дуэте с близким другом матери, певцом Александром Панайотовым. Оглушительное появление девочки в эфире федерального ТВ произвело эффект разорвавшейся бомбы: Панайотов, явно не ожидавший увидеть по ту сторону ширмы именно Веру, пустил слезу, а затем бросился обнимать юную протеже.

«Хоть сейчас под венец»

На днях в Сети всплыло новое фото Веры. Девушка выступала на концерте, посвященным советским исполнителям. Перед зрителями Алдонина предстала в достаточно откровенном наряде, подчеркивающем ее совсем не подростковые формы. Лицо украшал вычурный, вызывающий макияж. Из нежной и тонкой школьницы Алдонина превратилась в настоящую леди-вамп, от прежней скромницы не осталось и следа.

На снимке, появившемся в Сети, девочка позировала рядом с двумя взрослыми состоятельными мужчинами. Зрители были без преувеличения оглушены: Алдонина буквально выросла «на выданье» — от прежней воздушности остались лишь крохи.

«Хоть сейчас под венец», «Пошла по рукам», «Красивая, как мама», «А ведь ей всего 17», «Не узнать! Юля бы гордилась», «Мама смотрит на вас с небес», «Свети ярче, звездочка», — не сошлись во внимании поклонники.

Единственное, в чем сошлись фанаты — время лечит. Именно это произошло с Верой — Алдонина больше не страдает по матери, а при воспоминании о ней лишь слегка улыбается.

Ранее 5-tv.ru писал, как теперь живет дочь Юлии Началовой, потерявшая маму.