Путин и Эрдоган поговорили по телефону. Главное

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Какие темы были затронуты в ходе беседы лидеров двух стран?

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробностями беседы поделились в канцелярии президента Турции.

Сегодня Эрдоган отмечает День рождения, 70-летний юбилей, с чем и поздравил его Путин в ходе беседы. Российский лидер также отметил вклад своего коллеги в развитие отношений Москвы и Анкары.

«Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений», — говорится в сообщении турецкой стороны.

Тем временем Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время. Глава турецкого МИД Хакан Фидан поделился, что деловая беседа президента России с Эрдоганом будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, дата визита Путина в Турцию пока не определена, но поездка состоится уже в обозримом будущем.