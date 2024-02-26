Правительство РФ выделит средства на поддержку мобилизованных военных пенсионеров

Более 4 млрд рублей направят на поддержку мобилизованных военных пенсионеров

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Для данной категории граждан предусмотрят ежемесячную компенсацию.

Российские власти окажут поддержку мобилизованным и контрактникам, которые ранее получали военную пенсию. На эти цели правительство выделит средства в размере более четырех миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о военных, которые до мобилизации или заключения контракта, были пенсионерами различных структур — МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других. Выплаты таким категориям граждан были приостановлены, согласно закону от 1993 года, указ о возобновлении подписал президент России Владимир Путин.

Таким образом, отдельные категории граждан будут получать денежную компенсацию на ряду с другими выплатами.

«Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет», — уточнили в правительстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медицинские работники, которые оказывают помощь участникам спецоперации на Украине, продолжат получать социальные выплаты в 2024 году. Соответствующее постановление подписало правительство России.