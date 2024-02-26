Названы дата и место прощания с главой Верховного суда России Лебедевым

Церемония прощания с председателем Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент уже выразил глубокие соболезнования в связи с его смертью.

Церемония прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым состоится 28 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали агентству в Верховном суде РФ, прощание пройдет в колонном зале Дома Союзов.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни в 80 лет 23 февраля.

В 1970-м он стал народным судьей Ленинского городского суда Москвы. Свой пост главы Верховного суда страны Лебедев занимал 35 лет. Имеет ряд государственных наград, доктор юридических наук.

Глубокие соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева выразил президент России Владимир Путин, также слова сочувствия высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России.