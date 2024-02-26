Осторожно, убьет: ТОП-3 причины, зачем на входе в метро делают тяжелые двери

Фото: Степченков Валерий / ТАСС

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Если вы хоть раз пользовались подземным транспортом, то заметили, как трудно бывает туда попасть. Зачем на самом деле на входе ставят такие тяжелые двери?

В России только семь городов могут похвастаться наличием метро. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань Екатеринбург и Самара. Для жителей мегаполиса подземный транспорт давно стал универсальным способом добраться до работы и не только.

Уже на входе пассажиров ждет первая трудность — дверь в метрополитен открывается настолько тяжело, что приходится прикладывать усилия, чтобы ее открыть. Особенно непросто в этот момент бывает хрупким женщинам: их сил зачастую не хватает, чтобы протиснуться в проход с первого раза, а в некоторых случаях приходится просить помощи мимо проходящих мужчин, пишет utro.ru.

Первая причина кроется в теплоизоляции. Тяжелые двери эффективнее привычных «справляются» с накоплением и удержанием тепла. Весной, чтобы в помещении было чуть прохладнее, инженеры снимают вторые двери, чтобы организовать правильную циркуляцию воздуха и понизить температуру естественным способом.

Вторая причина кроется в том, что такие двери помогают пропустить больше людей. На входе в вестибюль установлены маятниковые двери, открывающиеся в обе стороны. Пружинный механизм возвращает их в изначальное положение. Двери быстро открываются и сами закрываются, что позволяет пассажирам не задерживать друг друга.

Но и это еще не все: тяжелые двери хранят в себе историю. На станциях, которые построены еще в Советском Союзе, все еще можно увидеть деревянные двери. Они были сконструированы и поставлены еще во времена СССР. Наличие этой детали указывает на то, что станция была сконструирована достаточно давно и хранит в себе тайны происходящих в стенах метро событий. За такими дверями ведется особый контроль, а еще они не подлежат замене, их можно только реставрировать.

Ранее 5-tv.ru писал о развитии транспортной системы Москвы до 2030 года.