«Есть решение»: Киев выдвинул требования Западу из-за снарядного голода
Кулеба: Запад должен купить снаряды в третьих странах для Украины
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer
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ВСУ оказались без боеприпасов из-за того, что члены НАТО не стали вовремя наращивать их производство, подчеркнул украинский министр.
США, Великобритания и другие западные страны должны помочь Украине пережить дефицит боеприпасов. Для этого им следует найти снаряды в третьих странах и передать их Киеву. Такое требование выдвинул глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
Министр задался вопросом, как Украине пережить период снарядного голода, в котором страна оказалась из-за того, что Запад не стал вовремя наращивать производство боеприпасов. Теперь же данным вопросом занимаются Минобороны, спецслужбы и президент Незалежной Владимир Зеленский.
«Есть решение, где взять снаряды. Сейчас — в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине», — сказал Кулеба.
Он также призвал Запад прекратить экспорт своих снарядов в третьи страны. Таким образом, подчеркнул министр, Киеву удастся компенсировать дефицит, пока полностью не развернется военно-оборонная промышленность. Кулеба назвал главнейшей задачей обеспечение войск Украины снарядами.
Между тем Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о ракетах собственного производства дальностью 700 километров.