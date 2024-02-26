«Целых домов не так много»: Пушилин о состоянии Авдеевки и ее судьбе

Фото: Река Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

На минувших выходных глава ДНР посетил город и заявил о большой работе.

Судьба освобожденного города Авдеевка от украинских боевиков будет решаться на федеральном уровне. Такое заявление сделал руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

«Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне — с учетом оценки специалистов», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что Авдеевка является пригородом Донецка и будет востребована. Вероятно, населенный пункт подлежит восстановлению. Разрушений в городе очень много.

«Целых домов, которые возможно будет отремонтировать, не так много», — добавил Пушилин.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. От туда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.

О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах российской армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении сил России украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Пушилин посетил на минувших выходных Авдеевку, чтобы составить план работ по восстановлению города. Глава ДНР подчеркнул, что работы предстоит много.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как люди в Авдеевке жили под гнетом ВСУ. Даже в последние месяцы, несмотря на интенсивные боевые действия, там оставалось несколько сотен жителей, которые отказывались эвакуироваться на Украину.