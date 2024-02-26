«Бари, ты будто прощаешься»: адвокат Жорин указал на странности в последнем разговоре с Алибасовым

Жорин: Бари Алибасов был грустный и будто прощался во время последнего разговора

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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О своей смерти 76-летний шоумен говорил последние десять лет, даже репетировал свои похороны. Однако незадолго до госпитализации он начал вести себя совсем странно.

Последнее время российский музыкант и композитор Бари Алибасов будто охладел к жизни. На это обратил внимание звездный адвокат Сергей Жорин. В беседе с 5-tv.ru он раскрыл детали телефонного разговора с Алибасовым, который состоялся незадолго до его госпитализации.

По словам Жорина, с Бари они время от времени созванивались. Зачастую он звонил по каким-то вопросам или хотел попросить совета. Всегда разговор начинался с шуток, немного своеобразных, как отметил адвокат, а после артист переходил уже «к делу».

«И вот некоторое время назад был такой «тревожный звонок». Он позвонил без шуток, был достаточно грустный и начал благодарить меня: «Сергей, спасибо за то, что делал для меня много лет». Это несвойственно Алибасову. Минут 15 благодарил меня. Я ему говорю: «Бари, ты как будто прощаешься», — поделился Сергей Жорин.

Звездный адвокат добавил, что в поведении Алибасова прослеживалась усталость. По словам собеседника, тема смерти была с Алибасовым рядом последние 10-15 лет. Как-то он даже решил отрепетировать свои похороны: его привезли в гробу на катафалке в крематорий, где его ждали ребята из группы «На-на». Также случайными очевидцами сего действа стали обычные люди, которые были там по своим «понятным» делам.

Завещание Алибасов тоже уже успел составить. Как рассказывал сам шоумен, все имущество он завещал сыну, а интеллектуальную собственность — участникам «На-На». Также он просил заботиться о воем любимом коте, который уже давным-давно умер.

«А Бари Каримович живее всех живых, и дай Бог ему здоровья. Я надеюсь, что он выкарабкается. А вообще, у меня давно уже сложилось впечатление, что он устал он жизни», — добавил Жорин.

Он пояснил, что у Алибасова была яркая и насыщенная жизнь, он многое успел попробовать, познать и ощутить, поэтому в какой-то момент ему могло просто стать неинтересно.

«Он как-то немножко к жизни охладел. Но, возможно, я ошибаюсь», — заключил Жорин.

Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 25 февраля. По предварительной информации, у него случился инсульт. Известно, что он в сознании, однако потерялся в пространстве. Медики никаких прогнозов сейчас не дают, а его состояние оценивают, как тяжелое. Звезда продолжает находиться в реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что 76-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз.