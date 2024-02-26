Депутат Шеремет: украинцы придут в шок, когда узнают о реальных потерях ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Во сколько раз киевский режим сокращает сведения?

Президент Незалежной Владимир Зеленский и другие члены киевского режима скрывают ужасную статистику по потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, поскольку она повергнет граждан в шок. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — сказал он.

Шеремет назвал Зеленского безответственным руководителем, трусом и предателем, неспособным признавать свои ошибки. Он делает «виртуальные заявления», пытаясь поднять боевой дух деморализованных после «мясных штурмов» украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взятый в плен боевик ВСУ попал под огонь сослуживцев при отступлении в Авдеевке. Со своим подразделением он прибыл в город за неделю до штурма российскими войсками.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.