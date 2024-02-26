«Случайный конфликт»: Западу указали на риск ядерной войны из-за действий на Украине

Фото: www.globallookpress.com

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Политиков призвали проявить осторожность в своей риторике и действиях.

Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну, ведь растет число опасных проявлений поведения. Об этом предупредила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре в беседе с РИА Новости.

Она объяснила, что на протяжении последних двух лет выросли риторика и опасное поведение, связанные с ядерной эскалацией. Они и увеличивают риск «случайного или преднамеренного ядерного конфликта».

В этой связи, считает Сандерс-Закре, все страны, которые имеют в своем арсенале боеголовки, и их союзники должны быть осторожны в своей риторике и действиях.

Эксперт призвала ликвидировать такое оружие, чтобы предотвратить войну. Это единственный способ, подчеркнула она. Сандерс-Закре также заявила о необходимости присоединиться всех стран к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США начали разрабатывать ответ на якобы исходящую от России «угрозу» в космосе. Вашингтон продолжает подогревать слухи о таких «планах» Москвы. Позднее в МИД рассказали о контактах России и США по теме размещения ядерного оружия в космосе.