Лучше не становится: что говорят врачи о состоянии Бари Алибасова

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Продюсер прежде репетировал свои похороны, уже даже подготовлено завещание.

Госпитализированный в московскую клинику продюсер Бари Алибасов в настоящее время находится в тяжелом состоянии, ему лучше не становится. Об этом рассказали его врачи в беседе с 5-tv.ru.

Сообщается, что у звезды ишемический инсульт, есть. Сейчас Алибасов находится в отделении реанимации, он в сознании.

До этого сообщалось, что Алибасов находится под наблюдением специалистов. У него, по информации помощницы, слегка поднялось давление, но было решено «перестраховаться».

Перед госпитализацией он связывался со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Продюсер сказал юристу, что «попрощался с жизнью».

Помимо этого, Алибасов десять лет назад «репетировал свои похороны» в одном из московских крематориев, отметил Жорин. Затем они подготовили завещание.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи диагностировали у Алибасова дезориентацию в пространстве.