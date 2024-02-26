Лучше не становится: что говорят врачи о состоянии Бари Алибасова
Состояние Бари Алибасова после госпитализации не улучшается
Фото: Виноградов Сергей / ТАСС
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Продюсер прежде репетировал свои похороны, уже даже подготовлено завещание.
Госпитализированный в московскую клинику продюсер Бари Алибасов в настоящее время находится в тяжелом состоянии, ему лучше не становится. Об этом рассказали его врачи в беседе с 5-tv.ru.
Сообщается, что у звезды ишемический инсульт, есть. Сейчас Алибасов находится в отделении реанимации, он в сознании.
До этого сообщалось, что Алибасов находится под наблюдением специалистов. У него, по информации помощницы, слегка поднялось давление, но было решено «перестраховаться».
Перед госпитализацией он связывался со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Продюсер сказал юристу, что «попрощался с жизнью».
Помимо этого, Алибасов десять лет назад «репетировал свои похороны» в одном из московских крематориев, отметил Жорин. Затем они подготовили завещание.
Ранее 5-tv.ru писал, что врачи диагностировали у Алибасова дезориентацию в пространстве.