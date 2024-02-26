Лучший сытный завтрак: как быстро приготовить американские панкейки без труда

Фото: www.globallookpress.com

Этот рецепт не отнимет у вас много времени, но подарит энергию на весь день!

Если у нас в России любимы всеми известные масляные блинчики, то в других странах же особой популярностью пользуются панкейки — традиционное угощение в Северной Америке. Они похожи на наши объемные оладушки, однако заметно отличаются способом приготовления. О лучшем рецепте рассказывает dni.ru.

Это блюдо отлично подойдет для завтрака и большой компании. К панкейкам можно добавить различные добавки — шоколадную пасту, сгущенку, варенье или фрукты. А ингредиенты для американских блинчиков точно найдутся на каждой кухне.

Для приготовления вам понадобится:

одно яйцо

30 граммов белого сахара

120 граммов муки

250 миллилитров молока

две столовые ложки растительного масла

половина чайной ложки соли

половина чайной ложки соды

Сперва взбейте яйцо, сахар и соль в глубокой миске — при перемешивании должна образоваться пена. После влейте к смеси половину молока и продолжайте взбивать все ингредиенты до однородной массы.

Постепенно высыпайте муку, но следите за тем, чтобы не образовалось комочков. Добавьте вторую половину молока и растительное масло.

Затем погасите соду, добавьте ко всем ингредиентам и снова перемешайте. Теперь необходимо дать получившемуся тесту «отдохнуть» около 10-15 минут.

Пока можно разогреть сковородку. Смажьте ее небольшим количеством масла. Ложкой сформируйте небольшие блинчики и жарьте их до готовности на среднем огне, переворачивая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал рецепт гречки по-купечески.