Три дня до старта: на космодроме Восточный готовится запуск «Союза»

Фото: Бережная Наталья / ТАСС; 5-tv.ru

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Какой груз понесет в небо ракета-носитель на этот раз?

Ракета-носитель «Союз» готова к запуску. На космодроме Восточный проходит последний этап подготовки перед отправкой устройства за пределы нашей планеты.

Сегодня полностью собранный носитель вывезли из испытательного комплекса и установили на стартовой площадке. После того, как ракету перевели в вертикальное положение, сотрудники продолжили отладку и проверку оборудования.

На этой модели ракеты-носителя установлен гидрометеорологический космическимй аппарат «Метеор-М». Кроме того, «Союз» доставит на околоземную орбиту еще 18 малых спутников российского и зарубежного производства. Старт запланирован на 8 часов 43 минуты 29 февраля.