Толпы перекрыли улицы: жители Венгрии подняли бунт из-за предстоящих выборов президента

Фото: Reuters / BERNADETT SZABO

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Среди участников протестной акции засветились как простые жители, так и лица из «высоких кабинетов».

В Венгрии назревает серьезный бунт: местные жители вышли на улицы с требованием провести прямые выборы президента. Среди участников протестного движения были замечены как и простые граждане, так и представители «высоких кабинетов».

В середине февраля Каталин Новак подала в отставку с поста главы государства из-за скандала, противоречащего нормам морали. Долгие переговоры в высших кругах привели к предварительной договоренности о том, что Новак формально останется на посту первого лица страны до конца февраля, пишет Index.

Уже тогда в местной прессе рассматривалась версия, что новый кандидат на пост президента страны будет избран путем закрытых выборов. Такой расклад не устроил как граждан самой страны, так и представителей местной оппозиции. Бои за право отдать свой голос за конкретного кандидата развернулись в Будапеште перед зданием парламента.

Около тысячи человек, настаивающих на прозрачных выборах, собралось под открытым небом, а особо агрессивные, чтобы привлечь внимание контролирующих лиц, перекрыли движение на улицах города.

В качестве основного кандидата на освободившийся пост президента правящая партия Венгрии выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Именно у него, по мнению местных политологов, наиболее высокие шансы взять на себя бразды правления страной.

Своя доля критики в разворачивающихся обстоятельствах досталась и действующему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Его обвинили в дестабилизации политической обстановки в стране на фоне имеющихся волнений.

«Орбан завтра готовится к перевороту. А кто готовится к перевороту? Тот, кто боится своего народа», ― высказалась кандидат в премьер-министры от Демократической коалиции Клара Добрев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на пост президента Венгрии выдвинули председателя Конституционного суда Шуйока.