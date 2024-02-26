Его умоляли не делать этого: как опасный трюк на съемках унес жизнь советского красавца Урбанского

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Он мог бы дожить до глубокой старости, однако судьба отвела звезде лишь 33 года.

Актер Евгений Урбанский радовал советского зрителя своим талантом недолго, но каждая роль была сыграна им со всей душой. Он мог бы дожить до глубокой старости, однако судьба отвела звезде лишь 33 года.

Прочили спортивное будущее

Урбанский родился 5 ноября 1932 года в Москве, но после переехал в Астану, там его папа получил работу. Вскоре отец попал под репрессии и был выслан под Воркуту, а после войны семья оказалась в городе Инта, что в Республике Коми.

Реабилитировали осужденного лишь в 1955 году. Юность будущий актер провел в Алма-Ате.

Мама старалась прокормить и воспитать двоих детей, она работала телеграфисткой. Многие пророчили Урбанскому спортивное будущее, но после окончания школы он решил поступать в дорожный институт в Москве.

Однако вскоре понял — профиль ему не подходит, перевелся в горный вуз. Там он увлекся самодеятельностью и тогда же решил стать актером.

Учиться он захотел в Школе-студии МХАТ, куда чуть не опоздал с прохождением вступительных экзаменов. После окончания театрального он устроился в Московский театр им. К. Станиславского.

Там он проработал всю оставшуюся жизнь. Славу и известность ему принесла роль в фильме «Коммунист».

Картина завоевала награду на Международном фестивале в Венеции и премию на Всесоюзном кинофестивале, а у Урбанского стали то и дело просить дать автограф.

После этой работы он снялся еще в «Балладае о солдате», «Чистом небе», «Большой руде», «Пяди земли». Последней работой артиста стала роль в драме «Царь и генерал».

Не дожил до рождения дочери…

Урбанский был женат дважды, его первой избранницей стала девушка по имени Ольга. С ней он познакомился еще в студенческие годы.

Это была любовь с первого взгляда. В браке родилась дочка, названная в честь супруги.

Однако вскоре грянул развод. Супруги смогли сохранить дружеские отношения, Урбанский принимал активное участие в воспитании ребенка.

После развода актер познакомился с коллегой Татьяной Лавровой. Но спустя время и эти отношения закончились.

Второй супругой Урбанского стала латвийская коллега Дзидре Ритенберге. Они сыграли свадьбу всего через месяц после знакомства, потому что актер боялся, что любимая уедет в Ригу.

Вместе они прожили пять счастливых лет. Но Урбанский так и не дожил до рождения второй дочери.

Трюк, лишивший Урбанского жизни

В 1965 году актер снимался в фильме «Директор». По сценарию, его герой должен был на машине перепрыгнуть с одного песчаного бурхана на другой.

Урбанский решил исполнить его самостоятельно. Первый дубль получился, но второй режиссер решил, что прыжок слишком низкий и захотел, чтобы актер его повторил.

Окружающие уговаривали Урбанского не рисковать — артист не послушал никого. Следующий дубль оказался роковым — от полученных после этого травм актер скончался по дороге в больницу.

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