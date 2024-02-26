Полуфиналистов в фиджитал-баскетболе и битве роботов определили на Играх будущего

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Среди участников — представители многих стран, в том числе европейских.

В Казани подводят промежуточные итоги Игр будущего. На уникальном состязании фиджитал-спортсменов сошлись команды по баскетболу и битве роботов.

Среди участников — представители многих стран, в том числе европейских. О киберпобедителях и их впечатлениях от соревнований — корреспонденты «Известий» Илья Аникеев и Артур Ишпулатов.

В Россию испанские болельщики летели в обход европейских санкций через Турцию. Их партнер по Евросоюзу на Играх будущего оказался соперником.

Против «красной фурии» французы выставили интернационал. Серба, ивуарийца, испанца и одного галла.

«Мы все верующие, первым делом посетили церкви и мечети Казани. Очень красиво. А еще снег здесь не такой, как во Франции. Придает особый шарм», — поделился участник игр Стефан Петрович.

По правилам фиджитал-баскетбола, оппоненты сначала набирают баллы в игровом симуляторе, потом соревнуются на площадке с одним кольцом. Матч с настоящим мячом соперники тоже проводят на мониторе.

Только этот огромный экран у них под ногами: на нем можно прыгать, он не боится ударов. А еще прямо во время игры показывает данные о спортсменах.

Семь минут упорной борьбы в формате 2×2 и по сумме очков в четвертьфинал проходят французы. Громче всех на трибуне за парижан болели игроки из Сербии.

«С этими парнями мы каждый день играем в видеоигры. У них один игрок из Сербии, а самый здоровый — Доминик — просто отличный мужик», — говорит участник игр Иван Попович.

За первое место в турнире команда-триумфатор получит 437 тысяч долларов. Неплохие шансы получить эту сумму есть у команды «Liga Pro Team».

Участники, сильные на паркете, улучшали свои навыки в кибер-игре, и наоборот. Игроки уже прошли в четвертьфинал.

Пока определяется их соперник, баскетболисты следят за ходом других состязаний. Внимание спортсменов привлекла битва роботов.

Это одно из самых зрелищных состязаний Игр будущего. Билеты не достать — все распроданы.

«Это казалось таким необычным, и нам очень это понравилось. Очень много эмоций, и мы прям кайфанули», — признается зрительница игр Эльмира Шамсиева.

На ринге — инженерные решения в области роботостроения. Каждую машину участники строят сами, начиняя ее мощной электроникой, чтобы робот быстро подчинялся командам с джойстика.

Раунд длится три минуты. За это время игроки должны вывести из строя робота противника на специальном ринге.

Ринг для роботов разрабатывали инженеры, он начинен ловушками. Для того, чтобы усложнить задачу спортсменам, по периметру установлено пуленепробиваемое стекло для защиты зрителей.

Когда роботы друг о друга ударяются, отлетают металлические части и сыпятся искры. Каждая битва — с непредсказуемым финалом.

Страсти накаляются, когда выходит женская команда из Петербурга «Energy Girls». Ее участницы и робота из металлических конструкций сварят, и сильных соперников обыграют.

В силе русских девушек убедились арабы. Мужская сборная из Дубая проиграла меньше, чем за минуту.

«Нашей команде скоро будет ровно год. На Игры будущего ехали с позитивным настроем… С негативным вообще не стоит участвовать ни в каких мероприятиях», — говорит участница команды Александра Кравченко.

Впрочем, арабская команда на девушек не в обиде. Сюда ехали за эмоциями, делятся участники.

«Самое лучшее, что я увидел, это снег, потому что я вижу его второй раз в жизни. Я живу в Дубае, и там так тепло. Мне также очень понравилась местная старинная архитектура», — признается участник игр Амирмахди Чераги.

Финал битвы роботов обещают эмоциональным. Сильнейшим командам предстоит сразиться за призовой фонд — 500 тысяч долларов.