Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Он получил паспорт гражданина России в середине января.

Кевин Джонсон, американский боксер, получивший российское гражданство, готовится к новоселью. Он стал счастливым обладателем квартиры в Самаре.

Сертификат на ее получение спортсмену вручили прямо на ринге во время бойцовского турнира — сам он, правда, не дрался, а был среди почетных гостей.

Джонсон признался, о подарке даже не догадывался. И поблагодарил всех на неплохом русском языке.

«Самара, как дела? Хорошо? Отлично? Превосходно? Самара, я дома, я дома, я дома!» — сказал спортсмен.

Джонсон получил паспорт гражданина России в середине января. Это событие он назвал своим «новым днем рождения», после чего взял себе отчество Владимирович.

В новую квартиру боксер собирается переехать летом. В Самаре он будет работать тренером в центре спортивной подготовки.