«Я дома!» — Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре
Боксеру Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Он получил паспорт гражданина России в середине января.
Кевин Джонсон, американский боксер, получивший российское гражданство, готовится к новоселью. Он стал счастливым обладателем квартиры в Самаре.
Сертификат на ее получение спортсмену вручили прямо на ринге во время бойцовского турнира — сам он, правда, не дрался, а был среди почетных гостей.
Джонсон признался, о подарке даже не догадывался. И поблагодарил всех на неплохом русском языке.
«Самара, как дела? Хорошо? Отлично? Превосходно? Самара, я дома, я дома, я дома!» — сказал спортсмен.
Джонсон получил паспорт гражданина России в середине января. Это событие он назвал своим «новым днем рождения», после чего взял себе отчество Владимирович.
В новую квартиру боксер собирается переехать летом. В Самаре он будет работать тренером в центре спортивной подготовки.