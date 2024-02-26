Спасайся, нашествие: страны Южной Америки заполонили насекомые

Фото, видео: www.globallookpress.com / Larry West / FLPA; 5-tv.ru

Улицы Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айреса кишат кровососущими. Местные жители вынуждены запираться в домах.

Стихийное бедствие обрушилось на Южную Америку — страны региона переживают нашествие комаров. Тысячи насекомых заполонили улицы и дома Аргентины и Бразилии и даже проникли в местное метро. Угроза существенна, ведь комары переносят серьезные заболевания. Как справляются с напастью и что делать туристам, которые оказались в этих странах — выяснила корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

Это не съемки фильма ужасов! Аргентинская реальность. Один из крупнейших городов Латинской Америки скрылся под полчищами комаров. Улицы Буэнос-Айреса опустели. И вместо горожан здесь — торнадо из насекомых.

По улицам ходить просто невозможно. Местные, напуганные небывалым нашествием, заперлись в своих домах. Тысячи насекомых облепили здания и заполонили метро Буэнос-Айреса. Машинисты даже не останавливаются на станциях, чтобы не подцепить нежелательных пассажиров…

«Мне кажется, они пожирают все мои руки. Это просто невыносимо, я наношу крем, но они все так же зудят! Ничего не поделаешь», —рассказывает местный житель.

Рост числа комаров в этом году из-за сильных осадков оказался взрывным. Из личинок вылупились тысячи и тысячи яиц. Но дискомфорт, который доставляют насекомые, это только полдела. Кровососы, прежде всего, опасны тем, что могут переносить серьезные заболевания, такие как малярия и лихорадка денге. Согласно данным ВОЗ, ежегодно от, казалось бы, их невинных укусов умирает около миллиона человек в мире.

«Комару нужна стоячая вода для размножения и откладывания яиц. Наша цель — ликвидировать возможные места размножения, чтобы контролировать случаи лихорадки денге в городе», —прокомментировала Гислани Матеус — суперинтендант по санитарному надзору в муниципальном секретариате здравоохранения Рио.

Поэтому самый частый запрос в магазинах сейчас — это отпугивающие спреи-репелленты. Их здесь производят в неограниченном количестве. Местные жители напуганы. Уже говорят о «комаро- апокалипсисе».

А это уже — Бразилия. И здесь не просто нашествие. В стране уже объявлена --- эпидемия! В стране с начала года более 650 тысяч человек заразились лихорадкой денге. Число погибших уже перевалило за сотню.

«Сначала повысилась температура, затем появился зуд по всему телу, упадок сил, сильная боль. Я чувствовала себя просто ужасно! Лечусь под наблюдением врачей», —рассказывает одна из пострадавших.

Департамент здравоохранения Рио-де-Жанейро сейчас проводит детальные исследования типа вируса, который переносят комары. И ищет новые способы борьбы с кровососами. Ну а пока эксперты напоминают, как обезопасить себя и близких

«Носите длинную одежду, обязательно длинный рукав и пользуйтесь репеллентом, чтобы избежать укусов комаров», —рекомендует санитар и активист Николас Креплак.

И эти рекомендации вирусологов — универсальны. Относятся и к россиянам, которые решили посетить страны Южной и Латинской Америки. Вакцины, защищающей от заболевания стопроцентно, пока нет.

«Туристов из России сейчас вакцины не защищают. Хорошо проверенных вакцин, которые можно применять во всем мире, их нет. К вакцинам против денге нужно относиться осторожно и осторожно внедрять в практику», —считает вирусолог Анатолий Альштейн.

Но даже такие условия эпидемии не помешали местным жителям провести свой главный праздник. В ярких образах, белоснежных костюмах и перьях бразильцы устроили танцы на улицах городов и провели ежегодный карнавал.