Грязи не боятся: танки помогают ВС РФ наступать на южнодонецком направлении

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Наши бойцы продвигаются в окрестностях Приютного и Старомайорского, гонят врага на север — в сторону Времьевки.

На южнодонецком направлении продвижение штурмовых групп поддерживают танки. Действовать нужно быстро, чтобы не попасть под обстрел вражеских беспилотников. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

«Танковые подразделения — главная мощь и поддержка наземных подразделений на южнодонцком фронте. Этот экипаж отправляется на очередное боевое задание», — сообщает Кирилл Ольков.

Западный рубеж Времьевского выступа. Окрестности села Приютное. Боевая машина едет вдоль лесополосы, буквально утопая в грязи, но танк ее совсем не боится.

Задача — подобраться к противнику. как можно ближе — на расстояние выстрела. Нужно поддержать наступление пехоты, которая идет следом за танковым экипажем. Где-то здесь блиндаж с вражеским пулеметчиком, который мешает закрепится нашим штурмовым группам.

Система прицеливания «Сосна-У» работает без сбоев. Цель поражена. На вражеских позициях — дым и затишье. Нужно срочно уходить. Танкисты себя выдали. Теперь за ними охотятся беспилотники.

По возвращении в тыловой район, отдышавшись, танкисты пятой армии группировки «Восток» рассказывают нам о выполненной боевой задаче.

«Позиции ВСУ недалеко здесь. Обезвредили противника, укрепленные районы. Завели штурмовые отряды пехоты, поддержали их огнем, попали по целям», — рассказывает механик-водители с позывным «Огурчик».

Сейчас это преимущественно, так называемые, пулеметные гнезда и укрепленные форты, которые стоят на пути наших основных сил. Российская армия ведет наступление в окрестностях Приютного и Старомайорского. Гонит врага на север — в сторону Времьевки, одновременно перерезая каналы снабжения угледарской группировки ВСУ. Танкисты — в авангарде соединения. Стреляют практически в упор.

«Крайний раз заходили за нами три БМП с пехотой. Едем, стреляем на ходу, не даем им голову высунуть. Начали маневрировать, работать по противнику. Нам сказали отстрелять семь-восемь выстрелов. Мы откидали все, что есть, весь боекомплект, чтобы защитить пехоту. По-товарищески хотели им помочь», — отмечает командир танка с позывным «Тигр».

При этом сами едва выбрались из-под вражеского огня. Танк атаковал беспилотник.

«Вот этот танк пережил прямое попадание дрона на передовой Вот повреждение динамической защиты. Она и спасла экипаж. Вот попадание вражеского снаряда. Защита свое отработала, экипаж вернулся целым и невредимым», — передает с места корреспондент Ольков.

Механик-водитель с позывным «Якут» сумел вывести экипаж практически вслепую.

«Обожгло малость, хорошо, что не вырубило. Посмотрел на приборы, когда меня оглушило. Танк работает. Первые мысли были спасти танк и экипаж», — рассказывает «Якут».

На счету у танкистов из Приморья — десятки подбитых бронемашин, уничтоженных опорников и пулеметных расчетов. Вести точную статистику времени нет. Боевую работу экипажи Т-80БВМ ведут в любую погоду и время суток.