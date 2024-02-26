Крупный пожар вспыхнул на складе строймаркета в Приморье
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
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Клубы черного дыма видно за несколько километров.
Крупный пожар в Приморье — прямо в эти минуты в городе Артем полыхают склады рядом с крупным строительным магазином. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
Огонь пока не перекинулся на торговые площади, но посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали из здания. Клубы черного дыма видно за несколько километров, спасатели уже приступили к тушению пожара.
Ранее 5-tv.ru писал, что пожар площадью две тысячи квадратных метров вспыхнул в складском помещении Подольска. В тушении задействовали свыше 50 человек и 15 единиц техники.
Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало. Причины возгорания также не сообщаются.