Боевые самолеты шестого поколения в России появятся к 2050 году

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Уже сейчас эксперты обмениваются мнениями с военными специалистами.

Инженеры занимаются разработкой концепции боевого самолета шестого поколения, который может поступить на вооружение России к 2050 году. Об этом сообщает научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.

«В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами», ― цитирует специалиста ТАСС.

Федосов отметил, что усложнение конструкции боевых самолетов нового поколения, возможно, «порочная практика», поскольку с каждой итерацией военной авиации увеличивается масса и размер экипажей, что в свою очередь не может не отразиться на стоимости такой техники.

Ранее 5-tv.ru писал, каким будет истребитель шестого поколения в России.