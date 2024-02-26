«Доктора начали разбегаться»: окровавленный Митя Фомин устроил переполох в больнице

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Перед этим артиста срочно увезли со съемочной площадки.

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин вспомнил о жутком случае, когда он сильно травмировался. Это произошло на одном из состязаний во время съемок реалити-шоу в Самарканде.

«Я вначале разбил огромным шаром кирпичную стену. А затем, чтобы ускорить свой выигрыш, в аффекте, в экстазе, приложил руки к стене, и по руке прилетело кирпичом. Но каким образом при этом осталась цела перчатка — непонятно. Тут же на съемочной площадке переполох, на меня надели белый халат и тапочки», — цитирует звезду The Voice.

Артиста тут же госпитализировали со съемочной площадки. Он надеялся, что по прибытию в медицинское учреждение ему сразу начнут оказывать помощь, но врачи, увидев множество телекамер, поначалу растерялись и стали разбегаться.

«Я шел с окровавленным пальцем, вокруг меня камеры. Доктора начали разбегаться. Я просил их остановиться. Потом доктор, я так понимаю, с советским образованием, спокойно взял шприц, вколол мне анестетик и зашил мою рану тремя стежками. Рана была большая, рваная», — рассказал Фомин.

Оказалось, что у звезды был множественный оскольчатый перелом пальца. После того, как Фомину его зашили, он вернулся на съемки.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры ноги Леры Кудрявцевой после операции.