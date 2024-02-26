Хватит на всех? В России резко вырос спрос на тонометры

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При этом динамику в офлайне обеспечили исключительно регионы.

Спрос на тонометры в России вырос на 29% за 2023 год. Об этом «Известиям» сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В онлайне было продано 2,2 миллиона приборов — для сравнения, в прошлом году их было реализовано 890 тысяч штук. Продажи в этом сегменте составили три миллиарда рублей.

Через розницу аппаратов для измерения давления продали почти на 12 миллиардов рублей, что на миллиард больше, чем в 2022 году. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, динамику в офлайне обеспечили исключительно регионы России.

Основной рост спроса на приборы эксперт связал с онлайн-сегментом. Так, китайские приборы продаются в интернете не за 1,5–2,5 тысячи, а всего за 500–800 рублей.

Эксперты считают, что резкий рост спроса возник из-за увеличения доли пожилых людей, роста заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с увеличением заботы населения о своем здоровье, перенесенной коронавирусной инфекцией и погодными условиями.

Генеральный директор компании MDpro Алексей Ванин отметил, что российские компании производят в основном ручные тонометры, а автоматические поставляются чаще всего из Китая. Он считает, что в России нужно налаживать производство современных тонометров, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.

Но в Минпромторге со ссылкой на данные Росстата сообщили, что выпуск основных видов отечественного медицинского оборудования в 2023 году составил 50,3 миллиарда рублей, что на 14,6% выше показателя 2022 года.

В ведомстве признали, что спрос на тонометры растет, и указали, что объем производства подобной отечественной продукции непрерывно увеличивается.