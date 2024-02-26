Спасение для сердца: какие каши защищают сосуды от разрушения

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Одна из них способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов.

Крупы должны присутствовать в рационе каждого человека — к примеру, в виде каш. Самыми полезными для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями являются гречневая и овсяная.

Они защищают сосуды от разрушения, сообщает портал здоровое-питание.рф. Так, гречневая крупа является лидером среди злаков по содержанию витаминов группы В.

Благодаря им снижается стресс и уходят проблемы со сном. Кроме того, она способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов.

В овсяной же каше содержатся пищевые волокна — бета-глюканы, связывающие холестерин, магний, фосфор, кальций, железо, натрий, цинк; витамины группы В, РР, Е. При этом не стоит акцентировать внимание лишь на этих двух кашах.

Важно чередовать разные крупы — к примеру, ячневая, манная, пшенная также полезны. Так, манную кашу, которую часто записывают в ряды наименее полезных, специалисты рекомендуют есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в период после операции.

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