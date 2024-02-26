«Враг окопался»: Рогов рассказал о текущей ситуации в селе Работино
Рогов заявил, что российские военные контролируют южные окраины села Работино
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Наши бойцы выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны противника.
Военные армии России взяли под контроль южную часть села Работино. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои. Враг окопался в северной части Работино», — цитирует политика РИА Новости.
Российские солдаты, объяснил Рогов, в настоящее время выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны врага.
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