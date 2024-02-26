Жерар Депардье угодил в очередной секс-скандал

BFM TV: Депардье обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Frederic Kern

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Предполагаемый инцидент произошел около трех лет назад.

Французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. На стол в прокуратуру легла жалоба от 53-летней Амели, которая работала художником-постановщиком на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Как сообщил телеканал BFM TV, ссылаясь на адвоката Карин Дюрье-Дибольт, по словам Амели, артист якобы непристойно высказывался в ее сторону, а также грубо хватал ее за разные части тела во время совместной работы.

При этом прокуратура пока не подтвердила поступление жалобы. Представители актера оставили данную ситуацию без комментариев.

Депардье обвиняют в подобном не первый раз. Так, весной прошлого года о сексуальных домогательствах со стороны звезды заявили сразу 13 женщин.

По их утверждениям, эпизоды происходили во время съемок с 2004 по 2022 год. Актер тогда не стал молчать и опубликовал открытое письмо.

В нем он полностью отрицал свою вину. Тогда на его защиту встали 50 знаменитостей, в числе которых были актер Пьер Ришар и топ-модель Карла Бруни.

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