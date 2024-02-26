«Мороз по коже»: Фицо забил тревогу из-за предстоящего решения Запада по Украине

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По мнению политика, у зарубежных стран есть два варианта.

Запад в настоящее время ищет наихудшее решение по Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я боюсь, что Запад ищет худшее решение по Украине. Поэтому перед спешно созванным совещанием в Париже, на котором я буду присутствовать завтра, я созываю представителей органов безопасности, правительства и политической власти государства», — написал он в соцсетях.

По его мнению, у Запада есть два варианта: продолжить финансирование Украины и «тотальную эскалацию» конфликта или представить реальный план по мирному урегулированию. Фицо переживает, что будет выбран первый путь, и от этого у него «мороз по коже».

Политик заявил, что будет делать все, чтобы не допустить прямого участия словацких военных в конфликте. Даже если для этого придется лишиться своего поста, подчеркнул Фицо.

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