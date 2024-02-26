Додик допустил открытие консульства России в Республике Сербской в 2024-м

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Все решения, необходимые для этого, уже приняты с обеих сторон.

Представительство России в Баня-Луке может быть открыто уже в 2024 году. Об этом «Известиям» заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов, которые позволят нам в скорейшем времени открыть данное представительство. Это будет не просто представительство, а именно консульство в Баня-Луке. Это нам очень поможет, и мы подготавливаем помещение, где бы мог работать соответствующий коллектив», — пояснил политик.

В мае 2022 года стало известно, что Россия планирует открыть свое представительство в Республике Сербской. В 2023-м в посольстве России в Боснии и Герцеговине сообщили, что идет согласование вопросов по обеспечению необходимых логистических и административно-технических условий для функционирования представительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком в Казани.