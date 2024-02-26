Итоговая явка на выборах депутатов в Белоруссии составила почти 73%
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Общее число избирателей в стране составляет почти семь миллионов.
В Белоруссии итоговая явка избирателей на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов составила 72,98%. Об этом ЦИК Белоруссии сообщил в Telegram-канале.
«Явка граждан на выборах депутатов в единый день голосования составила 72,98%, от общего числа включенных в списки для голосования», — говорится в сообщении.
При этом ведомство напомнило, что общее число избирателей в Белоруссии составляет почти семь миллионов. Центризбирком поделился и данными по регионам республики.
Самую большую явку показали Могилевская, Гродненская и Гомельская области — там она составила 77,03%, 76,9% и 75,85% соответственно.
Также ЦИК выразила благодарность гражданам Белоруссии, участвовавшим в выборах, членам избирательных комиссий, которые их организовали, и сотрудникам всех экстренных служб, обеспечивавшим общественный порядок и безопасность во время голосования.
Ранее 5-tv.ru писал, что действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерен принять участие в выборах президента республики, которые будут проходить в 2025 году.