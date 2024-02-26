Древний ландшафт обнаружили подо льдами Антарктиды

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Исследователи отметили большую важность подобного открытия.

Британские ученые из Даремского университета обнаружили подо льдами Антарктиды следы древних гор и рек возрастом 34 миллиона лет. Об этом пишет журнал Nature.

Исследователи описали древний ландшафт как «призрачный». Ученые предположили, что он мог возникнуть, когда Антарктида являлась частью суперконтинента Гондваны.

Дальше та распалась, и антарктическое нагорье поделилось на три части, разделенные глубокими впадинами. Затем был период охлаждения климата, который привел к образованию ледяных шапок на вершинах гор и речных долин, образованных потоками талой воды.

Ученые уверены, что разрушения несколько повредили первоначальные структуры, но основу они сохранили. В будущем специалисты намерены провести анализ осадочных пород и камней для точного определения возраста ландшафта.

Исследователи отметили важность подобного открытия. Так они могут лучше понять древние геологические и климатические процессы, происходившие в Антарктиде.

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