В обтягивающем платье: Кузьмина похвасталась фигурой после вторых родов
Актриса Кузьмина показала фигуру после вторых родов
Фото: Instagram* / kuzmummy
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Звезда примерила на себя образ Мэрилин Монро.
Звезда «Кухни» и «Чебурашки» Ольга Кузьмина, ставшая во второй раз мамой всего четыре месяца назад, уже вернула привычную фигуру и похвасталась этим перед поклонниками. Артистка перевоплотилась в голливудскую диву Мэрилин Монро.
«Давненько у меня не было фотосессий! Если возвращаться после продолжительного перерыва, то только так. Пока ждем результат съемки, делюсь с вами бэками. Идет мне такой образ?» — обратилась она к интернет-пользователям.
Для съемки она облачилась в обтягивающее черное платье, надела туфли на высоком каблуке, а волосы изящно завила. Поклонники не смогли пройти мимо такой яркой фотосессии.
«Вы такая молодец! Недавно родили, а уже в такой форме. Прекрасный образ и активная молодая мама»;
«Невероятная эстетика и роскошь»;
«Это самое лучшее, что я видела за последние месяцы», — восхитились пользователи сети.
К слову, о своей беременности Кузьмина объявила накануне 36-летия. Отцом дочери Миры-Марии стал шоумен Евгений Апанасевич.
Влюбленные поженились в июле — свадьба была скромной, без пафоса. Также у артистки есть сын Гордей от экс-супруга Алексея Терещенко — они сохранили приятельское общение ради чада и оставили все обиды в прошлом.
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