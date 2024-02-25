«Объект сексуального вожделения»: Боне предложили миллион за ночь любви

Фото: Shootpix / ABACA / ТАСС

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Какое решение приняла знаменитость?

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, которая недавно вновь стала свободна, получила предложение интимного характера после приезда в Москву. Некто захотел заняться с ней сексом за миллион рублей.

«Мне 44 года, на меня мужчины уже не смотрят как раньше пожирающими глазами, только как на физическое тело, на объект сексуального вожделения. Приезжаю сегодня в Москву, мне предлагают секс за деньги. Я даже и не знаю, радоваться или горевать. За миллион рублей. И прям настойчиво очень», — написала звезда в личном блоге.

Интернет-пользователи поначалу не поняли, решила ли Боня похвастаться или это ее оскорбило. Однако дальше звезда сказала, что желающему приятно провести с ней время она отказала.

Мол, заказать у нее рекламу стоит полтора миллиона рублей. А некто за меньшую сумму предлагает ей любовные утехи.

«Я говорю, у меня одна сторис в социальной сети полтора миллиона рублей, как вы вообще могли такое предложить мне», — возмущена Боня.

Еще в конце 2023 года блогер хвасталась, что после сделанной пластической операции она стала зарабатывать в разы больше. Бренды якобы стали платить ей миллионы, чтобы она упомянула их продукцию в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня раскрыла подробности разрыва с парнем.