Победителями пятого сезона «Лидеров России» стали 102 управленца

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Заявки подали 160 тысяч менеджеров, конкурс на место победителя составил 500 человек на место.

Победителями пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стали 102 человека. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Имена победителей уже представлены — ими стали 102 человека!» — говорится в Telegram-канале конкурса.

Уточняется, что победу в «Лидерах России» одержали россияне из 31 региона страны, а также два управленца из Бельгии и Сербии. Церемония награждения прошла в Манеже в Москве.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил участников юбилейного сезона «Лидеров России» с суперфиналом конкурса. Он рассказал, что заявки подали 160 тысяч менеджеров, конкурс на место победителя составил 500 человек на место.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что среди победителей — 83 мужчины и 19 девушек. Большая доля победителей пришлась на участников в возрасте от 36 до 40 лет (31,4%).

Большинство из победителей — жители Северо-Западного федерального округа, их 15 человек. Работают лидеры в самых различных сферах, но больше всего среди них представителей сферы ИТ — 20 победителей.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в свою очередь отметил, что процедура отбора была объективной.