Пропавшую под Псковом 11-летнюю девочку нашли мертвой

Фото: www.globallookpress.com

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Уже назначена судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти.

В Псковской области нашли тело 11-летней девочки, которая пропала без вести два месяца назад. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК.

«Совместным патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Также уже назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти девочки.

Она состояла на учете у психиатра, проживала вместе с дедушкой в деревне Полоное Порховского района. Мама же ребенка жила отдельно от нее в Пскове.

С дочерью женщина, как отмечается, не общалась. Девочка в последний раз покинула дом 1 января примерно в 17:00.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая невеста из Перми погибла на «трассе смерти», спасая ребенка. Страшное ДТП произошло в Свердловской области.