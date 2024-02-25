На Украине заявили о ракетах собственного производства дальностью 700 километров

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Strumkovskiy

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Так ли это на самом деле?

ВСУ уже имеют ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Самая важная для нас программа — это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», — сказал чиновник на полях конференции «Украина. Год 2024».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы Украины не могут бить оружием Запада по России.