Пальчики оближешь: какую сладость можно позволить даже худеющим

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

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Отказываться от сахара полностью все же не придется. На какой продукт можно обратить внимание тем, кто сидит на диете?

Практически любая из диет предполагает полный отказ от сладостей, однако шоколад может оказаться полезен даже худеющим. Таким мнением поделилась с журналистами диетолог, преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева, пишет RT.

По словам профильного эксперта, главным принципом, которым должны руководствоваться покупатели при выборе продукта — натуральность. Чем меньше в темном шоколаде сахара и больше какао-бобов, тем меньший вред диете нанесет употребление сладкого. Кроме прочего, продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание, подчеркивает диетолог.

Диетолог Беляева также подчеркнула, что масло какао, входящее в состав шоколада, богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют обмен веществ и сжигание жиров.

При этом, как отмечает специалист, даже небольшой кусочек темного шоколада поможет эффективно справиться с голодом. Главное — не допускать перенасыщения и переедания, тогда потребление сладости точно сведет на нет все усилия в борьбе за снижение веса.

Оптимальный объем шоколада, который человек может употреблять в день без страха переедания — 25 граммов. В иных случаях баловство неизбежно приведет к набору веса и накоплению сантиметров в талии. Белый и молочный шоколад из рациона лучше исключить насовсем.

«Это четверть 100-граммовой плитки, шесть кусочков. В такой порции содержится порядка 155 ккал. Употребление белого и молочного шоколада может быть вредным, так как в нем вообще не содержится или содержится очень мало какао», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетологи назвали доступный овощ, избавляющий от «плохого» холестерина.