Не для слабонервных: Кудрявцева показала кадры ноги после операции

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Самочувствие артистки оставляет желать лучшего.

Телеведущая Валерия Кудрявцева в своем Telegram-канале опубликовала жуткие снимки покалеченной ноги после трансплантации. Травму артистка получила на репетиции после неудачного прыжка. Диагноз неутешительный — разрыв крестообразной связки.

Единственный выход — операция. Кудрявцевой вырезали сухожилие из голени и титановыми шурупами «привинтили» в колено. Кудрявцева показала, как выглядит колено после трансплантации.

Фото, видео: Telegram / Лера Кудрявцева / lerakudryavtseva; 5-tv.ru

Чувствует себя Валерия, мягко говоря, не очень. Сильные обезболивающие и свежие раны дают о себе знать.

«На самом деле третий день после операции, и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих, и поэтому кроет конкретно. Всегда думала „я сильная“, но сегодня поняла — нет», — поделилась новостями о самочувствии знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что прикованная к больничной койке Кудрявцева обратилась к фанатам.