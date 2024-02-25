Приготовьтесь к изменениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2024 года

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Месяц сулит кучу интересных событий: будет время и для творчества и для отстаивания своей позиции. Что ждет именно вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего февраля: когда заняться творчеством, а когда — решать конфликты. Наступят дни, в которых нужно будет увеличить скорость мышления и действий.

Март обещает привнести значимые изменения в различные сферы жизни, но особенно это время стоит использовать для творчества, открытия в себе новых граней таланта, начала новых проектов, укрепления отношений.

Пришло время ускориться

Меркурий из водной стихии Рыб 10 марта перемещается в Овна, а это огненная и агрессивная среда. Резко активизируется общение, мышление, увеличивается скорость как при передвижении на транспорте, так и при восприятии информации, усиливаются аналитические способности.

Возможны крайности в отстаивании своей позиции, споры и конфликты. Зато обучение вождению, в том числе экстремальному, риторике, менеджменту принесут впечатляющие результаты.

Новолуние в Рыбах также приходится на 10 марта. Сатурн и Нептун усиливают этот знак своим присутствием и создают атмосферу кармичности происходящего. Напряженный аспект от Лилит к точке новолуния лишь подтверждает, что лучше не строить планов и не начинать новые дела. Ощущение тумана и морока мешает трезвой оценке ситуации. Нельзя верить обещаниям и слухам. Требуется осторожность в каждом действии. Благоприятнее всего заняться несложными делами, побыть на природе, совершить омовения соленой водой и раздать долги

Отдайтесь любви

Венера воцаряется в гостях у Нептуна 12 марта. В знаке Рыб она сильная, но нежная, мистическая и чувственная. Во многих просыпается потребность в любви и взаимопонимании. Усиливается желание приобщиться к искусству, благотворительности, психологии. В одежде преобладает романтический и женственный стиль в пастельных тонах. Прекрасный период, чтобы поработать над своим образом, эстетическим развитием. В финансах появляются тайные, неофициальные источники дохода. Изречение, что деньги любят тишину становятся не пустыми словами.

Можно начинать действовать

Солнце переходит в знак Овна 20 марта, а значит наступает день весеннего равноденствия и астрономический новый год. Это позиция экзальтации для Светила. Огненная энергия усиливает активность, динамику всех процессов. Люди выходят из анабиоза водной стихии и чувствуют запал и азарт, готовность к яркому проявлению своих качеств и борьбе за лидерство. Очень эффективный момент для закладки своего дела, запуска проекта, начала занятия спортом. От вас потребуется настойчивость и решительность, а также необходимо доводить до конца все начинания.

Время закулисных интриг и тайн

Марс меняет мятежность Водолея на таинственность Рыб 23 марта. При этом активность главного возбудителя спокойствия не затихает. Она просто становится невидимой явно, преобладает скрытый смысл во всех деяниях. Наряду с усилением благотворительности и стремлением помочь тем, кто оказался в беде, происходят и громкие разоблачения махинаций, закулисных интриг.

Настала пора романтики

День полнолуния и начало фазы лунного затмения на оси Овен — Весы пройдет 25 марта. Данное явление сильнее всех затронет жизнь кардинальных знаков, а именно: Овнов, Весов, Раков и Козерогов. Затмение имеет отзвук в течение 18 с половиной лет, поэтому простите тех, кто вас обидел, настройтесь на сохранение и укрепление отношений. Энергия затмения разрушат созависимые связи, построенные на манипуляциях. В этот период не рекомендуется совершать сделок, решать финансовые вопросы, проводить любые операции на теле.

Одиноким людям представятся возможности для новых знакомств, романтических отношений. А для пар звезды способствуют нахождению баланса и гармонии в имеющихся отношениях.

Используйте эти мощные энергии марта для того, чтобы задать импульс и встать на рельсы своей истинной реализации, проявить лучшие человеческие качества и творческие способности.

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