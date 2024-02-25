Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Госпитализация продюсера «На-На» стала внеочередной за последние несколько лет.

Продюсер группы «На-На» и бывший муж Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, у Алибасова-старшего случился инсульт. Прибывшего под крыло медиков артиста тут же перевели в реанимацию. Сейчас он находится в состоянии «сопора» — медики не дают никаких прогнозов по состоянию звездного пациента.

Напомним, больше года назад Алибасов оказался прикован к инвалидному креслу из-за перелома позвоночника. После этого знаменитый продюсер пережил несколько приступов, но до конца восстановиться так и не смог. Поддерживает отца единственный сын, Бари-младший.

Ранее 5-tv.ru писал, раскрыта подноготная седьмого брака Бари Алибасова.