Точно повод для беспокойства: в чем кроется главная опасность нового спутника, аналога «Большого брата»

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Уже через год Штаты готовятся запустить гигантскую камеру-шпиона, способную отследить любой объект из воздуха. В чем кроется ее основная изюминка?

В 2025 году стартап Albedo Space из США запустит в небо гигантскую камеру, которая сможет следить за объектами прямо из космоса. Спутник, получивший название «Большой брат», способен увеличить изображение кого угодно и где угодно: сторонние аналитики уже высказали беспокойство по поводу нового технологического прорыва.

Это серьезно?

Как пишет The New Your Times, спутник, созданный стартап-компанией Albedo, настолько высокого качества, что может приближать людей или номерные знаки из космоса, что позволяет создать эффект постоянной слежки за любым человеком на земном шаре. Предварительно, запуск спутника намечен на 2025 год, но уже сейчас становится понятно: укрыться никому из ныне живущих на планете людей от его чуткого взора не удастся.

В компании Albedo утверждают, что на спутнике не будет программного обеспечения для распознавания лиц, но не упоминают, что будут воздерживаться от получения изображений людей или защиты их частной жизни. Уже известно, что компания-производитель подписала сразу два контракта на миллион долларов с Военно-воздушными силами США и Центром космической разведки. Планируется, что спутник будет выполнять охранные функции, а его главной задачей станет «отслеживание потенциальных угроз национальной безопасности США».

В прошлом месяце компания привлекла 35 миллионов долларов для коммерциализации своего спутника на очень низкой околоземной орбите. Дотация стала второй по счету, которую включает в себя проект. Ранее спутник и его разработка получили финансовые вливания в размере 48 миллионов долларов. В перспективе создатели планируют сформировать из готовых моделей полноценный космический флот.

