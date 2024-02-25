Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Незалежная не раскрывает деталей своих утвержденных действий.

Минобороны Украины уже имеет план действий на 2024 год, но пока эти подробности не разглашаются. Об этом рассказал глава ведомства Рустем Умеров местному телеканалу «Рада».

«Мы делаем все возможное и невозможное. План-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим», — сказал военный чиновник.

Он заявил, что готовый план поможет добиться результатов на поле боя. При этом никаких деталей Умеров не привел.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины.