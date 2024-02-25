Противно смотреть: люди с самыми необычными физическими отклонениями

Фото: Кадр из сериала «Американская история ужасов», 2011 г.

Выступления в цирке зачастую были их единственным выходом.

Порой неправильное сочетание генов может привести к ужасным последствиям — рождаются люди с редкими заболеваниями, которые оказывают огромное влияние на их качество жизни и внешний вид. Умственные и физические особенности могут сделать их пребывание на Земле невыносимым.

Если в наше время такие болезни можно попытаться предугадать или вылечить, то в прошлом подобное пугало и отталкивало, но самое страшное не это. Людей с изъянами начали эксплуатировать.

В Англии XVI века появилась ужасная забава — особо «предприимчивые» дельцы придумали показывать живых людей с определенными физическими отклонениями за деньги, просто эксплуатируя их как свою собственность.

Чуть позже такую идею подхватил шоумен Финеас Барнум, который собрал самую известную труппу необычных артистов и создал свой собственный цирк людей не таких, как все. Yablyk.com рассказывает о самых знаменитых представителях этого странного и негуманного жанра развлечения.

Энни Джонс

Фото: Кадр из сериала «Американская история ужасов», 2011 г.

Девушка в мужском обличии. Эта артистка прославилась своей бородой, которая неконтролируемо росла на ее лице.

Она обладала изысканной внешностью и достаточно утонченной фигурой, однако никак не могла справиться с тем, что у нее росли усы и бакенбарды.

Энни оказалась хорошей исполнительницей — контракт с Барнумом принес ей небывалую известность. Уникальный внешний вид также не помешал ей дважды выйти замуж.

Дейзи и Виолетта Хилтон

Скованные навечно. Сиамские близнецы Дейзи и Виолетта Хилтон оказались сросшимися в области ягодиц и бедер.

На операцию врачи пойти не решились — был велик риск, что одна из девочек погибнет. В 1931 году девушки стали участницами различных шоу.

Они постоянно красили волосы в различные цвета, общались с публикой и стремились доказать свою индивидуальность. Однако личная жизнь сестер не сложилась.

Шлитци

Фото: Кадр из сериала «Американская история ужасов», 2011 г.

«Последний из ацтеков». Будущий участник цирка появился на свет с микроцефалией.

Этот порок сделал мозг мальчика маленьким, а голову — чрезмерно большой. Также он был маленького роста, близоруким и умственно отсталым.

Он не умел хорошо разговаривать, но понимал других. Родители его продали: он выступал в знаменитых труппах, в том числе и у Барнума, и Бейли.

Элла Харпер

«Девочке-верблюду» не повезло родиться с редкой патологией — рекурвацией коленных суставов. Ее ноги были вывернуты шиворот-навыворот.

Перемещаться она могла только на четвереньках. Выступала американка в цирке за 200 долларов в неделю. Но после решила заняться образованием. Девушка даже побывала замужем.

Жозефина Мертл Корбин

«Девочка-паук» — у Жозефины было целых четыре ноги. Она родилась с удвоенным тазом.

Жозефина могла двигать всеми четырьмя ногами, но ходить только на двух. Врачи с интересом изучали необычную девушку.

С 13 лет она начала участвовать в бродячих цирках. Ее популярность оказалась настолько высокой, что владельцы других бродячих цирков даже стали показывать публике фальшивых четырехногих женщин. Удивительно, но молодая Жозефина вышла замуж и смогла родить пятеро здоровых детей.

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