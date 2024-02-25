Режиссер Владимир Гуляев умер на 93-м году жизни

Фото: Куров Александр / ТАСС

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Когда состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР?

В возрасте 92 лет умер режиссер, актер, сценограф Владимир Гуляев. Об этом сообщила пресс-служба Коми-Пермяцкого национального драматического театра.

«На 93-м году ушел из жизни Владимир Дмитриевич Гуляев. <…> Мы будем помнить Вас с признательностью и огромной благодарностью. Спите спокойно», — говорится в сообщении.

При этом в театре добавили, что церемония прощания с Гуляевом пройдет во вторник, 27 февраля, в 11:40 в городе Перми в ритуальном зале.

Владимир Дмитриевич Гуляев — Народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии им К. С. Станиславского, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска». Вместе с тем режиссер был обладателем ордена «Знак Почета» и звания «Почетный гражданин города Кудымкар».

Коми-Пермяцкий театр был авторским проектом Гуляева по своей концептуальности. Режиссер строил «живой театр», в котором в первую очередь должна работать душа. За всю свою карьеру Гуляев поставил порядка 160 спектаклей, причем почти 40 из них самостоятельно оформил.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссеру Алексею Балабанову могло бы исполниться 65 лет сегодня, 25 февраля. Судьбе его не позавидуешь: много критики в сторону фильмов, заложник «Брата», в каком-то смысле даже затворник. Человек, которому все удавалось, несмотря на время и обстоятельства, но оценить которого многим оказалось просто не под силу.