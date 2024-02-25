Собянин рассказал, что помогло в разы повысить популярность столичных парков
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Концепция паркового пространства ориентирована на близость к дому.
За последние 10 лет в московские парки стало ходить в четыре раза больше людей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.
«Мы полностью поменяли концепцию паркового пространства: сделали акцент на шаговой доступности от дома. Поэтому обновляем не только центральные парки, но и создаем новые — в районах», — написал Мэр Москвы.
Там можно заниматься велоспортом, бегом, воркаутом, гулять по экотропам. В каждом парке есть бесплатные кружки и секции, где можно заниматься бальными танцами, зумбой, волейболом, рисованием, изучением иностранных языков, также проводятся творческие мастер-классы, экологические лекции и многое другое.
Самый популярный летний проект — «Йога в парках». В прошлом сезоне он охватил 28 городских территорий.
В рамках еще одного проекта, «Лето в парке», в 2023 году работало пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом.
Этой зимой оборудовано 82 лыжные трассы, 26 катков с искусственным покрытием и 19 — с натуральным льдом.
Кроме того, в парках проходят районные мероприятия и крупные фестивали. В их числе детский фестиваль искусств «Небо», а также «День молодежи. Конструктор будущего», «Ледовая Москва», Московский джазовый фестиваль.