Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Эти регионы сделали свой выбор в марте 2014 года, присоединившись к нашей стране, подчеркнул президент.

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к читателям новой книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней». Текст телеграммы обнародован на сайте Кремля.

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть», — говорится в обращении.

Как подчеркнул Путин, Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России. В этих регионах успешно реализуются масштабные программы, которые заключаются в развитии экономики и социальной сферы.

История Крыма неотделима от истории России. Президент подчеркнул, что в этом регионе находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, уникальные памятники и культуры.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму хотят денонсировать договор с Германией «Два плюс четыре». Подписывая его, страны скрепили себя готовностью не рассматривать себя в качестве противников. Однако этот договор не реализуется.