Посетители выставки «Россия» стали свидетелями свадьбы участников спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Уникальное событие запечатлели на камеры.

Свадьба, ставшая сюрпризом для жениха и невесты, состоялась в Москве. Добровольцы специальной военной операции зарегистрировали свой союз прямо во время службы, однако отпраздновать это событие не смогли. Церемонию по всем традициям — военнослужащим устроили на площадке выставки «Россия». Гостями и свидетелями стали многочисленные посетители. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

К павильону, где пройдет церемония, они подъезжают на самом новом в линейке российских люксовых автомобилей — Aurus.

«Здесь нет каких-то традиционных свадебных украшений. В этом зале обычно проходят культурные мероприятия, концерты. Символично, что именно здесь в начале года президент Владимир Путин давал старт году семьи в России. И теперь торжественный старт здесь дается одной конкретной семье», — отметила корреспондент Ксения Солдатова.

В зале — гости выставки. Ведущие объясняют: молодожены не готовились и никого не звали. Для них эта свадьба стала сюрпризом! Их пригласили на экскурсию и уже здесь организовали фату, букет.

Организаторы очень хотели подарить этой паре праздник. На их безымянных пальцах уже есть кольца, но свадьбы у Юлии и Евгения не было. Они не могли надолго отлучиться со службы и лишь на 10 минут забегали в ЗАГС в Волновахе — поставить подписи. Оба еще весной 22-го добровольцами поехали в зону СВО. Он — врач анестезиолог — в пандемию спасал жизни в ковидном отделении Коммунарки, она — была предпринимателем, но в самом начале спецоперации поняла, что не может оставаться в стороне. Ей отказали в 20 военкоматах и взяли на службу только 9 мая в Донецке.

Юлия Береза: Первый, с кем мне сказал командующий поговорить, это, вот, Евгений. Молодой красивый врач.

Корреспондент: Вы что подумали, когда увидели красавицу-блондинку?

Евгений Пронин: я подумал, что надо ей ехать обратно, ну, отговорить ее. Но отговорить не получилось, поэтому пришлось жениться!

Это Юлия во время Прямой линии с президентом задавала Путину вопрос про сложности с оформлением удостоверений участника боевых действий российского образца тем, кто поступил на службу в ДНР. Проблему тогда решили за день.

На выставке молодым устроили торжество с настоящими русскими свадебными традициями. Передали частицу семейного очага, который вместе с многодетными семьями зажигали здесь же, на ВДНХ. Испекли каравай.

Колорита церемонии добавила народная артистка России Надежда Бабкина.

«Демографию увеличивайте в конце концов. Пора начинать. И это достойный пример для подражания», — отметила народная артистка РФ, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина на выборах Надежда Бабкина.

А вот поимка свадебного букета внезапно превратилась в битву.

Цветы практически растерзали. На сцену к молодым вышли сразу семь будущих невест — кто со стеблем, кто с бутоном или лепестками. Но все с очень сильным желанием тоже создать семью.