Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу

Анастасия Волочкова опубликовала фото своего шпагата на двух мужчинах сразу

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Королева хайпа продолжает демонстрировать свои таланты.

Эпатажная артистка балета Анастасия Волочкова в своем блоге опубликовала неоднозначное фото. Балерина на руках двоих молодых мужчин исполнила знаменитый откровенный шпагат. Завлекая при этом зрителей посмотреть новое шоу с ее участием.

Одним из джентльменов, благородно согласившихся помочь поддержать длинноногую Анастасию, был ведущий Rutube-шоу Кирилл Фокин-Сазонов. А вторым оказался комик и актер Сергей Малофеев.

Волочкова вновь показала свой знаменитый шпагат. Фото: Instagram* / volochkova_art

Балерина и здесь не упустила возможности продемонстрировать свои умения. Хорошо, что на этот раз артистка хотя бы в пижаме.

Под публикацией наученная горьким опытом Волочкова закрыла все комментарии. Скандальная артистка лишила своих поклонников возможности оценить шпагат на двух мужчинах сразу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова обвинила мать в неудавшейся личной жизни. По словам знаменитой артистки, мать всегда манипулировала ее отношениями с Керимовым.

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