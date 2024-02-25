Собянин: к 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тысячи электробусов

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Они заменят автобусы на привычных маршрутах, что положительно скажется на экологии.

В течение шести лет по новой транспортной программе Москва получит еще 3800 инновационных электробусов, причем 800 из них поступят до конца текущего года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Они заменят автобусы на привычных маршрутах. Это положительно скажется на экологии столицы», — отметил мэр Москвы.

Среди других преимуществ электробусов плавный и тихий ход, который обеспечивает комфортные поездки, а также использование электроотопителя и адаптивного освещения, меняющегося в зависимости от времени суток. Работать без подзарядки электробусы стали почти в два раза дольше: запаса электроэнергии хватает теперь на 80 километров вместо 40–50.

Сейчас в городе более 1470 инновационных электробусов. Все они российского производства. По контрактам жизненного цикла производители отвечают за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет.

Электробусы работают в 10 административных округах. Их обслуживают на девяти площадках, в том числе в трех новых парках. К 2030 году в столице будет ходить 5300 электробусов.