ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую областью

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сколько украинских дронов за 25 февраля уничтожено в этом регионе?

Российские силы ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать с применением беспилотника самолетного типа объекты на территории РФ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, примерно в 11:00 был сбит украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО пресекли атаку Украины на Россию с применением шести дронов. Причем два БПЛА были сбиты над Белгородской областью.