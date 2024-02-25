Фото: www.globallookpress.com / Gabriel Romero

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Также ВСУ, вероятно, хотят там нарастить авиацию БПЛА.

У линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки впервые были замечены российскими бойцами танки Abrams американского производства. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сказал он.

Вместе с тем стало известно о попытках армии киевского режима нарастить применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ использовали систему Starlink на коксохимическом заводе в Авдеевке. Российские военнослужащие обнаружили пункты управления БПЛА, а также оружие и боеприпасы производства НАТО, брошенные украинскими боевиками.